13-Jährigen mit Messer bedroht: Jugendliche raubten E-Scooter

Ein 13- und ein 14-Jähriger sollen Sonntagabend in Wien-Penzing den E-Scooter eines Buben geraubt haben. Der Ältere soll dem 13 Jahre alten Opfer, das sich in Begleitung zweier Freunde befand, mit einem Messer gedroht haben, ehe er mit seiner Beute davonfuhr.

Als der 13-Jährige die Beschuldigten wenig später wieder traf und mit ihnen über die Rückgabe des Rollers "verhandeln" wollte, sei er erneut mit dem Messer bedroht worden, sagte Polizeisprecherin Julia Schick am Montag.