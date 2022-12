110 Polizisten zusätzlich für Christkindlmärkte bereitgestellt

Nach den vergangenen Pandemie-Jahren sind die Christkindlmärkte in Wien heuer wieder gut besucht - was auch Kriminelle auf den Plan ruft. Gerade Taschendiebe haben dort leichtes Spiel. An die 100 Diebstähle zusätzlich werden im Lauf der Adventzeit angezeigt. Außerdem ist bei solchen Veranstaltungen auch die Terrorgefahr immer erhöht.

Die Polizei ist deshalb vermehrt auf den Märkten unterwegs. Am Freitag machten sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), gemeinsam mit dem Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl, selbst ein Bild von der Polizeiarbeit am Wiener Rathausplatz.