10,4 Millionen Euro für die Wiener Trabrennbahn

Moderne Büros in Ovalform und mit Glasfassaden, das erste komplett fassadenbegrünte Gebäude Österreichs („Vertical Green“) und das Nachhaltigkeits-Gütesiegel ÖGNI für das gesamte Viertel: Sabine Müller und Walter Hammertinger, Geschäftsführer der IC Development, sind stolz darauf, was in den vergangenen Jahren in ihrem „Viertel Zwei“ – dem Areal zwischen U-Bahnstation Krieau und Stadion sowie der Trabrennbahn – entstanden ist (Bauphase I und II ) und dort noch entstehen soll. (Bauphase III).

Als Entwickler würden sie seit 15 Jahren ihr Engagement und Herzblut in den Standort stecken. Dass sie nun zum politischen Spielball werden, finden sie „etwas irritierend“ – und luden am Dienstag zum Hintergrundgespräch.