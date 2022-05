1.000 Smartphones gestohlen: Mobilfunkmitarbeiter geschnappt

Im Zuge der Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Diebstahl, Gruppe Messerer) rasch einen Angestellten als mutmaßlichen Täter ausforschen. Der 43-Jährige arbeitete als Großkundenbetreuer und soll eine Vielzahl an fingierten Lieferungen an diverse Abnehmer getätigt und die ihm anvertrauten Mobiltelefone an Handyshops verkauft haben.

Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von knapp einer Million Euro. "Aufgrund der akribischen Ermittlungsarbeit und der lückenlosen Beweiskette zeigte sich der Tatverdächtige umfangreiche geständig", teilte die Polizei am Montag mit. Mit dem erbeuteten Geld soll der österreichische Staatsbürger seine "massive Spielsucht" finanziert haben.

