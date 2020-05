Star-Anwältin für Attentäter von Boston

Auf neun Quadratmetern lebt Dschochar Zarnajew jetzt. Angeblich geht es ihm besser, er könne schon sprechen und brauche keine intensivmedizinische Betreuung mehr. Er wird in dem Hochsicherheitsgefängnis 65 Kilometer westlich von Boston rund um die Uhr überwacht. Essen bekommt er über eine Klappe in der Tür.

Den 19-Jährigen erwartet die Todesstrafe. Dagegen will eine prominente Anwältin ankämpfen, die jetzt von der Pflichtverteidigung einberufen wurde und die sich dem Kampf gegen die Todesstrafe verschrieben hat.

Judy Clarke hat die drohende Exekution von „Una-Bomber“ Ted Kaczynski in eine lebenslange Haftstrafe verwandelt. Ebenso wie jene von Jared Lee Loughner, der in Tucson, Arizona, sechs Menschen getötet und der Abgeordneten Gabrielle Giffords in den Kopf geschossen hatte.

Die Ermittler benötigen weitere Beweismittel. Auf einer Mülldeponie suchten sie nach einem Hinweis des Verdächtigen einen Laptop.