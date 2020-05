Unterstützung für Familie der Krankenschwester

Nach dem Tod einer Londoner Krankenschwester nach einem Scherzanruf von zwei australischen Radiomoderatoren will der Sender den Hinterbliebenen umgerechnet mindestens 404.000 Euro zur Verfügung stellen: Alle Werbeeinnahmen von 2DayFM bis Jahresende sollen an die Familie der Krankenschwester Jacintha Saldanha gehen.

Die aus Indien stammende 46-Jährige hatte einen Scherzanruf der Moderatoren in der Klinik, in der die schwangere Herzogin Kate behandelt wurde, an die Station durchgestellt. Später nahm sie sich das Leben.

Die Familie der Frau besuchte nun das Schwesternheim in London, wo Jacintha Saldanha lebte. Ehemann Ben Barboza und die Kinder Junal, 16, und Lisha, 14, statteten auch dem King Edward VII. Hospital einen Besuch ab. Parlamentarier Keith Vaz, der die Familie traf, sagte: „Sie sind traurig und entsetzt, sie vermissen sie schrecklich. Doch sie sind den Menschen in Großbritannien und auf der ganzen Welt sehr dankbar für ihr Mitgefühl.“