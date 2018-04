Todesfahrt in Münster: Waffen gefunden, Hintergrund unklar

Die Ermittler tappen bei dem Motiv für die Todesfahrt eines Deutschen in eine Menschenmenge in der Altstadt von Münster noch im Dunklen. "Bisher liegen keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund für die Tat vor. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt", teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntag in Münster mit.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul hatte zuvor gesagt: "Es spricht nichts dafür, dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt." "Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrer vermutlich um einen 48-jährigen Mann aus Münster", führte Botzenhardt aus. Dieser war am Samstagnachmittag mit seinem Kleinbus in eine Menschenmenge vor dem beliebten Traditionslokal "Großer Kiepenkerl" gefahren.