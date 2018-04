Reaktionen auf Amokfahrt in Münster: "Furchtbare Nachrichten"

Die deutsche Polizei geht nach dem Vorfall mit dem Kleintransporter in Münster davon aus, dass die Gefahr gebannt ist. Es werde nicht nach weiteren Verdächtigen gesucht, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag. In Medienberichten war zuvor über mehrere Verdächtige spekuliert und auch eine Bombe in dem Fahrzeug spekuliert worden.

Es sei weiter unklar, ob es sich um einen Anschlag handle, betonte die Sprecherin. "Wir ermitteln in alle Richtungen." Die Polizei Münster rief alle Menschen auf, das Stadtzentrum von Münster zu meiden. Mehrfach wurde an Twitter- und Facebook-Nutzer appelliert, keine Gerüchte und Spekulationen in Umlauf zu bringen.