Prediger fordert vierten Privatjet von Gemeinde

Jesse Duplantis ist regelmäßig im Gespräch mit Gott. Bringt der Beruf mit sich. Der 68-Jährige gehört in den USA zu den bekannten Massen-Predigern, die Gottes Wort via Fernsehen, Internet und Mega-Kirchen verbreiten. Nicht irgendein Wort. Duplantis, der in Destrehan nahe New Orleans in einem üppigen Anwesen residiert und von dort aus die Covenant Church steuert, die 100 Milllionen US-Haushalte erreicht, folgt der Lehre des gottgewollten Wohlstands. Genannt „prosperity gospel“. Reichtum ist hier Ausdruck von Gottes Wertschätzung. Armut gilt umgekehrt als Zeichen mangelnder Glaubensfestigkeit.

Bei einer seiner spirituellen Zusammenkünfte mit dem Schöpfer, so erzählt der graumelierte Millionär in einem eigens produzierten Video, habe Gott ihm aufgetragen, für ein neues Privat-Flugzeug zu beten.

„Jesse, willst Du dorthin kommen, wo ich bin?“, habe der Allmächtige ihn gefragt. Will ich, dachte sich Duplantis und wandte sich in einem selbst für Televangelisten selten nassforschen Auftritt an seine Schäfchen: Um zügiger seinen Verpflichtungen als Botschafter des Herrn nachkommen zu können, sollen seine Anhänger ihm doch bitte durch Spenden ein Luxus-Flugzeug vom Falcon 7 X zur Verfügung stellen. Normalerweise lassen sich Politiker wie der französische Präsident damit kutschieren.