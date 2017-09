Nach dem starken Erdbeben vor der Pazifikküste sind in Mexiko in wenigen Stunden 35 Tote geborgen worden. "Es ist das stärkste Erdbeben innerhalb eines Jahrhunderts", sagte Präsident Enrique Pena Nieto bei einem Besuch im nationalen Katastrophenabwehrzentrum. Nach Angaben der Behörden starben mindestens 40 Menschen, davon 25 im südlichen Bundesstaat Oaxaca, 12 in Chiapas und drei in Tabasco.

Am Freitagnachmittag teilte Nieto über Twitter mit, es gebe mehr als 200 Verletzte. Das Beben ereignete sich am Donnerstag um 23.49 Uhr Ortszeit (Freitag 06.49 Uhr MESZ) und überraschte Millionen Menschen im Schlaf. Das Epizentrum lag rund hundert Kilometer vor der südlichen Pazifikküste, die Erschütterungen waren selbst in der Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren, die rund 800 Kilometer entfernt liegt.

185 Nachbeben

Inzwischen wurde Mexiko von rund 185 Nachbeben erschüttert. Nach Angaben des Seismologischen Instituts hatte das stärkste Nachbeben eine Stärke von 6,1. "Die schwersten Auswirkungen hat es am Isthmus von Tehuantepec gegeben", sagte der Gouverneur des Bundesstaates Oaxaca, Alejandro Murat.

Das Erdbeben rund 140 Kilometer vom Festland entfernt hatte eine Stärke von 8,2. Es ist damit zusammen mit einem Beben von 1932 das stärkste gemessene Beben in Mexiko. Eines der folgenreichsten Beben ereignete sich 1985, es hatte eine Stärke von 8,1 und verwüstete Mexiko-Stadt. Es gab fast 10.000 Tote.

