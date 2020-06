Letzte Bären aus Gefangenschaft befreit

Ein Notfall-Rettungsteam der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ hat im Kosovo die letzten Restaurant-Bären mit Unterstützung des Umweltministeriums und der KFOR befreit. Die Tiere waren von Restaurant-Besitzern in engen Käfigen gehalten worden, um Gäste anzulocken. Die Bären wurden nun in den neuen Bärenwald Prishtina überführt.

Fünf von 15 Restaurant-Bären, die aus leidvollen Haltungsbedingungen befreit wurden, leben wie berichtet schon seit Kurzem im Bärenwald. Doch nun hieß es schnell handeln, nachdem zwei Restaurant-Bären von skrupellosen Tierhändlern getötet wurden. Dies geschah offenbar, weil die Beschlagnahmung der Tiere kurz bevorstand. Vier-Pfoten-Präsident Heli Dungler: „Wir waren in großer Sorge um das Leben der übrigen acht Bären. Obwohl die Bauarbeiten im Bärenwald noch nicht abgeschlossen sind, haben wir nun alle Bären in unsere Obhut genommen.“ Die Tiere sind in mehrere hundert Quadratmeter großen Eingewöhnungsgehegen. Der Bau der großen Freigehege beginnt in Kürze.

Spenden: VIER PFOTEN Spendenkonto, IBAN: AT50 6000 0000 0754 4590