Lampedusa: „Es ist wie auf einem Friedhof“

Libyen

Somalia

Eritrea

Leichen

An Bord des Bootes, das inabgefahren war, befanden sich rund 500 Flüchtlinge. Etwa 200 Menschen galten am Donnerstag Nachmittag noch als vermisst. 141 Menschen konnten gerettet werden. Der Großteil der Flüchtlinge stammt aus, Ghana und. Ein mutmaßlicher Schlepper wurde festgenommen. Diewurden in einem Hangar des Flughafens aufgebahrt.

Das Unglück brachte die Regierung zum Nachdenken: Premier Enrico Letta sprach von einer „immensen Tragödie“. Vize-Premier Angelino Alfano stellte die parteiinternen Turbulenzen kurzfristig hintan, sagte alle Termine ab und flog nach Lampedusa.

„Es ist ein absoluter Horror. Aus den Booten wird eine Leiche nach der anderen geholt. Es ist wie auf einem Friedhof“, berichtete die Bürgermeisterin von Lampedusa, Giusi Nicolini, die sich am Hafen befand. Sie sprach von einer „riesigen Tragödie.“ „Es reicht, worauf warten wir noch?“, so Nicolini. Die zahlreichen Appelle der engagierten Politikerin an die EU, etwas gegen dieses „ Massaker auf dem Meer“ zu unternehmen, verhallten bisher ungehört.