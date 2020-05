Konservative intrigierten gegen Franziskus

Papst Paul VI. ist am Sonntag von Papst Franziskus vor 70.000 Gläubigen seliggesprochen worden. Der neue Selige wird am 26. September jeden Jahres gefeiert, dem Geburtstag von Paul VI. (1963–1978).

Der feierliche Ritus fand im Rahmen der Abschlusszeremonie der Weltbischofssynode über die Familienseelsorge statt. An der Messe beteiligte sich auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. Und da wurde bekannt, dass konservative Hardliner sich Hilfe suchend an Benedikt gewandt haben sollen, weil sie dagegen sind, dass Franziskus zu einem "barmherzigen" Umgang mit ledigen Müttern, wiederverheirateten Geschiedenen und Homosexuellen aufgerufen habe. Benedikt gilt zwar als konservativ, lehnt es aber ab, sich gegen seinen Nachfolger ausspielen zu lassen, berichtet La Repubblica. Er soll gesagt haben: "Ich bin nicht der Papst, wenden Sie sich nicht an mich." Das nun verabschiedete Abschlussdokument zur Familiensynode dient als Grundlage für weitere Diskussionen. Es wird also weiter gestritten werden.