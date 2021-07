Johannes Paul II: Heiligsprechung im April

Papst Johannes Paul II. wird am 27. April 2014 in Rom heiliggesprochen - zusammen mit Johannes XXIII., einem seiner Vorgänger. Das Datum gab Papst Franziskus am Montag in einem Konsistorium bekannt. Vor zwei Monaten hatte Franziskus überraschend erklärt, dass er diese beiden Päpste gemeinsam heiligsprechen will. Um den Termin dafür zu nennen, hatte er die Kardinalsversammlung im Vatikan einberufen.

Zu der Zeremonie der Heiligsprechung werden vor allem wegen des beliebten polnischen Papstes Wojtyla Gläubige in Massen in Rom erwartet. Johannes Paul II. wird damit nur neun Jahre nach seinem Tod in den Stand der Heiligen gehoben, die in der katholischen Kirche als Vorbilder christlichen Lebens verehrt werden.