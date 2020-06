Prozess: Tod am Alexanderplatz

Genau sieben Monate ist es her, dass der 20-Jährige und seine Freunde an einem Sonntagmorgen mitten auf dem Berliner Alexanderplatz beruhigend auf eine Gruppe Jugendlicher einreden wollten. Stattdessen landete eine Faust in seinem Gesicht, Jonny K. ging zu Boden. Dort traten und schlugen die Jugendlichen so heftig auf den Wehrlosen ein, dass ihr Opfer wenige Stunden später an einer Gehirnblutung starb. Einer seiner Freunde wurde bei der Prügelattacke, die ganz Deutschland schockierte, schwer verletzt.

In Berlin begann am Montag der Prozess gegen sechs Verdächtige. Die Jugendlichen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren müssen sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge oder gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Unter den Angeklagten ist auch Onur U., der sich monatelang in der Türkei versteckt hatte. Dieser wies zum Auftakt des Prozesses jegliche Schuld am Tod von Jonny K. zurück. „Ich habe ihn weder geschlagen noch getreten“, hieß es am Montag in der persönlichen Erklärung des 19-Jährigen, die sein Anwalt verlas. Er habe mit dem Tod des 20-Jährigen nichts zu tun, die anderen Angeklagten wollten alles auf ihn schieben, hieß es in der Erklärung weiter.