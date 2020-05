Heftiger Schneefall und klirrende Kälte - der Winter hat Europa fest im Griff. Von Thessaloniki bis Amsterdam herrschte am Wochenende Chaos im Flug- und Straßenverkehr, in Osteuropa sterben mehrere Menschen bei Kälte und Schnee. Auch in Österreich kam es zu einigen Problemen im Straßenverkehr. Mitte der Woche sollen die Temperaturen auch hierzulande ins zweistellige Minus fallen.

Eis, Schnee und Sturm: Deutschland hat zum zweiten Advent ein extrem winterliches Wochenende erlebt. In Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wurden Spaziergänger dank ihrer Handys vorm Erfrieren gerettet. Für die Woche sagen Meteorologen mehr Schnee und Frost voraus.

In den Niederlanden gab es am Wochenende auf vereisten Straßen viele Unfälle. In der Provinz Friesland starb ein 45-Jähriger, dessen Wagen auf der Autobahn ins Schlittern geriet und sich überschlug.

In Moskau fielen wegen Schnee und Eisregen etliche Flüge auf den internationalen Flughäfen aus. "In diesem härtesten Winter seit 20 Jahren in Russland sind in Moskau bereits mindestens sechs Menschen erfroren", sagte ein Sprecher des Zivilschutzministeriums der Agentur Interfax.

In Tschechien erforen am Wochenende drei Menschen, wie die Agentur CTK am Sonntag meldete. Eine 47-jährige Obdachlose wurde tot auf der Bank eines Busbahnhofs in der osttschechischen Stadt Roznov pod Radhostem gefunden. Im Norden des Landes erfroren zudem ein 67 und ein 58 Jahre alter Mann im Freien. In Bulgarien waren am Sonntag mindestens elf Orte ohne Strom.

In Polen hat die klirrende Kälte seit Freitag drei Menschen das Leben gekostet. Im Zentrum und im Osten des Landes starben insgesamt drei Männer im Alter zwischen 35 und 87 Jahren in der Nähe ihrer Wohnungen. Die Temperaturen lagen in einigen Regionen unterhalb von 15 Grad Minus

In Kroatien war der Flughafen Zagreb wegen Schneetreibens geschlossen. In dem Land starben am Wochenende vier Menschen bei Schnee und Kälte. Mehr als ein halber Meter Neuschnee sorgte auch in Serbien für ein Verkehrschaos. Zwei Menschen starben dort in der Kälte.