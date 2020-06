"Costa Concordia": Treibstoff wird abgepumpt

Mittlerweile ist es genau einen Monat her, dass das Kreuzfahrtschiff " Costa Concordia" havariert ist. Jetzt startet man mit dem Abpumpen des Treibstoffs - wegen schlechter Witterungsbedingungen mussten die Arbeiten immer wieder verschoben werden. Das Abpumpen wird voraussichtlich 28 Tage in Anspruch nehmen. Insgesamt sollen mehr als vier Fünftel der 2400 Tonnen Schweröl, die sich in den Tanks des Schiffes befinden, mittels Schläuchen aus dem Schiff transportiert werden. Werden die Arbeiten nicht schnell über die Bühne gebracht, ist mit einer Umweltkatastrophe an der toskanischen Küste zu rechnen.

Währenddessen beginnt man auch mit der Planung der Bergung des Wracks: Bis zum 3. März sollen zehn internationale Gesellschaften einen Plan dafür vorlegen. Der Auftrag soll Ende März von der Kreuzfahrtgesellschaft Costa Crociere, Betreiber der " Costa Concordia", vergeben werden.