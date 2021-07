Über 89 Tote bei Erdbeben

Durch die Erschütterungen seien mehr als 21.000 Gebäude schwer beschädigt worden und mehr als 1.200 weitere eingestürzt, sagte ein Vertreter der Erdbebenbehörde von Gansu. Demnach wurden mehr als 370 Nachbeben registriert. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua waren die Beben nicht nur in der Provinzhauptstadt Lanzhou, sondern auch in Xian, der Hauptstadt der Nachbarprovinz Shaanxi, zu spüren.

Die Behörden schickten 10.000 Zelte, 30.000 Decken, 5.000 Feldbetten und 10.000 Schlafsäcke in das Katastrophengebiet. Etwa 2.000 Soldaten sowie zahlreiche Polizisten und Rettungskräfte seien in die Region entsandt worden, berichtete Xinhua. Heftige Regenfälle könnten laut Wettervorhersage ihren Einsatz erschweren. Die Provinzregierung von Gansu stellte Hilfen von umgerechnet rund 630.000 Euro bereit. Chinas Präsident Xi Jinping kündigte "umfassende Anstrengungen" an.

"Unsere Fabrik hat nur ein Stockwerk, aber als ich auf den Hof rannte, sah ich ein 18-stöckiges Gebäude wild schwanken", schilderte ein Angestellter einer Medikamentenfabrik im besonders schwer getroffenen Bezirk Min. Ein Landwirt berichtete, er habe einen "Knall" gehört. "Ich bin hinausgelaufen und habe das Beben sofort gespürt", sagte er.