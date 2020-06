Berg-Tourismus: Heuer schon 19 Tote

Vor den Augen ihrer Familie war, ebenfalls am Samstag, eine Tirolerin in den Tod gestürzt. Die 49-Jährige aus Schnann im Stanzertal war mit Ehemann, den beiden Söhnen, 13 und 14 Jahre, sowie einem Patenkind, 16, vom Gipfel der Mittagspitze (2635 m) auf dem markierten Bergweg Richtung Tal unterwegs. Bei einem Grat stolperte die Frau. In der Folge stürzte sie einen 40 Grad steilen Hang mit hartem Bewuchs, Steinen und Felsen hinunter. Anschließend fiel sie in eine Rinne. Sie zog sich tödliche Verletzungen zu.