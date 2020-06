Baby aus Abflussrohr geht es gut

Das in einer dramatischen Aktion aus einem Abflussrohr gerettete Baby in China hat das Krankenhaus verlassen können. Der kleine Bub wurde in die Obhut seiner Familie gegeben. Seine Mutter, seine Großeltern und der mutmaßliche Vater wollen sich gemeinsam um das Baby kümmern.

Das Baby war in einer Toilette in einem Wohnhaus in Jinhua in der östlichen Provinz Zhejiang gelandet, nachdem seine 22-jährige Mutter es im Waschraum unerwartet früh zur Welt gebracht hatte. Sie rief die Rettung, die das 2,3 Kilogramm leichte Baby aus dem nur zehn Zentimeter breiten Abflussrohr befreite.

Die unverheiratete Mutter hatte ihre Schwangerschaft geheim gehalten. Das Baby sei aber nicht mutwillig in der Toilette gelandet, hieß es bei der Polizei: „Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um einen Unfall handelte.“