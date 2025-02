Zustand von Papst Franziskus: Leichte Besserung und ruhige Nacht

Der Heilige Vater verbrachte eine ruhige Nacht in der römischen Poliklinik "Gemelli", in der er sich seit fast zwei Wochen befindet, wie der Vatikan am Donnerstagfrüh mitteilte. Die Nieren von Franziskus arbeiten nun wieder voll, die Lungenentzündung bestehe jedoch weiter fort. Dem Papst werde weiterhin Sauerstoff verabreicht, hatte der Vatikan am Mittwochabend berichtet.