Auf der Zugspitze gibt es künftig neben dem bisherigen Gipfelkreuz ein zweites - aus Sicherheitsgründen: Man wolle es den Gästen ermöglichen, das Kreuz ohne risikoreiche Kletterei besuchen zu können, heißt es von der Bayerischen Zugspitzbahn.

Vor allem das beliebte Gipfelfoto soll am zweiten Kreuz gefahrlos möglich sein, das in einer Ausstellung in der Gipfelstation auf Deutschlands höchstem Berg (2.962 Meter) stehen soll.