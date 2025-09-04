Frau am Flughafen mit Schmuck im Wert von 14.000 Euro gestoppt

Am deutschen Flughafen Friedrichshafen wurde eine 18-jährige Frau von den Zollbeamten aufgehalten. Den Beamten fiel die Schweizerin wegen eines auffälligen Goldrings auf. Als sie die Frau zur Seite nahmen, stellten sie fest, dass sie Schmuck im Wert von 14.000 Euro am Körper trug.

Geschenk von Oma Laut eigenen Angaben habe sie den Schmuck von ihrer Oma geschenkt bekommen. Wie die Frau den zuständigen Behörden mitteilte, befindet sie sich noch in der Lehre und war auf dem Weg nach Hause aus Nordmazedonien. Die 18-Jährige soll es versäumt haben, den Schmuck richtig zu deklarieren.