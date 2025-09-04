Frau am Flughafen mit Schmuck im Wert von 14.000 Euro gestoppt
Am Flughafen Friedrichshafen wurde eine Frau bei ihrer Ankunft aus Nordmazedonien vom Zoll aufgehalten. Sie soll unversteuerten Schmuck bei sich getragen haben.
Am deutschen Flughafen Friedrichshafen wurde eine 18-jährige Frau von den Zollbeamten aufgehalten. Den Beamten fiel die Schweizerin wegen eines auffälligen Goldrings auf. Als sie die Frau zur Seite nahmen, stellten sie fest, dass sie Schmuck im Wert von 14.000 Euro am Körper trug.
Geschenk von Oma
Laut eigenen Angaben habe sie den Schmuck von ihrer Oma geschenkt bekommen. Wie die Frau den zuständigen Behörden mitteilte, befindet sie sich noch in der Lehre und war auf dem Weg nach Hause aus Nordmazedonien. Die 18-Jährige soll es versäumt haben, den Schmuck richtig zu deklarieren.
Dieses Versäumnis dürfte sie teuer zu stehen kommen, denn gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und Einfuhrabgaben in Höhe von 3.000 Euro erhoben, wie Blick berichtet.
