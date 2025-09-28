Eine Artistin ist bei einem Unfall während einer Zirkusvorstellung in der deutschen Stadt Bautzen ums Leben gekommen. Die Frau sei aus etwa fünf Metern von ihrem Trapez gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben, wie Polizeisprecher Stefan Heiduck auf Anfrage sagte.

Kinder sehen den tödlichen Sturz

Das Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag. In der Vorstellung saßen knapp 100 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern. "Das Kriseninterventionsteam war sofort im Einsatz und hat die Gäste und auch die anderen Zirkusmitarbeiter betreut", erläuterte Heiduck. Zum Alter und der Nationalität der Verunglückten konnte er noch keine Angaben machen.