Baum stürzt auf Zelt und erschlägt junge Frau (25)

Eine Frau ist in einem Zeltlager am Behler See bei Plön von einem Baum erschlagen worden. Der Baum war in der Nacht zum Dienstag auf ein Zelt gestürzt, in dem mehrere Betreuer sowie die 25-Jährige lagen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau starb noch am Unglücksort.