Wunderheiler missbrauchte Frauen sexuell und wurde von ihnen erwürgt

In Pakistan ist ein selbsternannter Wunderheiler erwürgt worden, der Hilfe suchende Frauen offenbar mit kompromittierenden Aufnahmen unter Druck gesetzt hatte. Wie die örtliche Polizei am Montag mitteilte, sagten die wegen der Tötung des Gesundbeters festgenommenen Frauen aus, sie hätten den Mann gebeten, mit schwarzer Magie vorgenommene Flüche von ihnen zu nehmen. Stattdessen habe er kompromittierende Videos von ihnen gemacht und mit deren Veröffentlichung gedroht.

Die Polizei in Multan in der Provinz Punjab teilte mit, die weiteren Ermittlungen hätten ergeben, dass der angebliche Wunderheiler "lange Zeit Frauen unter dem Vorwand spiritueller Heilung sexuell angegriffen" habe. An dem Mord an ihm beteiligten sich demnach außer den beiden Frauen auch ihr Cousin und ein weiterer Mann. Die vier Beschuldigten wurden wegen Mordes festgenommen, darüber hinaus kam ein weiterer Mann in Gewahrsam.

Wunderheiler nutzen Position aus

In einigen Orten Pakistans werden sogenannte Heiler hoch geschätzt. Ihre Anweisungen werden untertänigst befolgt, sie können ihre Position daher leicht ausnutzen.