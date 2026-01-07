"Riesengefahr": Flügel eines Windrads droht abzustürzen

Weil der Flügel eines Windrads abgeknickt ist, ist die A44 zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz im Westen von Nordrhein-Westfalen (Deutschland) derzeit voll gesperrt. Flügel eines Windrads abgeknickt: "Ist eine Riesengefahr" Nach Polizei-Angaben könnte der Flügel eines Windrads abbrechen und herunterfallen. Es gebe bisher keine Hinweise auf einen Sabotageakt.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr, Guido Garbe, sagte, der abgeknickte Flügel hänge herunter und stelle eine Gefahr dar. „Wir haben einen Bereich von 400 Metern, der abgesperrt ist.“ Dieser Gefahrenbereich sei so groß, weil man nicht wisse, was passiere, wenn das Flügelblatt herunterfalle. „Wo geht das hin? Da weiß man nicht genau, durch den Wind, wo genau wird das landen? In diesem Bereich liegt die BAB44, die ist zurzeit voll gesperrt, weil das natürlich eine Riesengefahr ist, wenn das Ding runterkommt und dann zufälligerweise auch auf die Autobahn geht.“ Windrad per Fernsteuerung zu bewegen Die Feuerwehr warte jetzt darauf, dass der Flügel vielleicht von allein abfalle. Gleichzeitig werde der Betreiber aber versuchen, das Windrad per Fernsteuerung zu bewegen, sodass es möglicherweise herunterfalle.