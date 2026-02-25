Welt

Zwei Monteure (32) stürzen von Windrad - tot

Der Arbeitskorb mit den Männern stürzte aus dem oberen Teil des Windradturms in die Tiefe - sie waren auf der Stelle tot.
25.02.2026, 14:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Windrad ragt vor einem Himmel mit weißen Wolken in die Höhe.

Zusammenfassung

  • Zwei Arbeiter stürzten im Inneren einer Windkraftanlage in Birstein aus großer Höhe ab und starben.
  • Die Männer arbeiteten in einem Arbeitskorb im oberen Teil des Windradturms, der abstürzte.
  • Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, die Anlage befindet sich im Bau.

Zwei Arbeiter sind im osthessischen Birstein (Deutschland) im Inneren einer Windenergieanlage aus großer Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen.

Die Windenergieanlage zwischen den Birsteiner Ortsteilen Fischborn und Wüstwillenroth im Main-Kinzig-Kreis ist nach Polizeiangaben derzeit in Bau. Die beiden 32 Jahre alten Männer waren Mittwochfrüh offenbar in einem Arbeitskorb tätig, der sich im oberen Teil des Windradturms befand. 

Beide Arbeiter waren sofort tot

Für die beiden Monteure sei jede medizinische Hilfe zu spät gekommen, sie seien offenbar sofort tot gewesen, berichtete die Polizei. Warum der Arbeitskorb in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar.

Unfall: Windradkopf bricht ab und stürzt 125 Meter in die Tiefe

Kollegen hörten Aufprall

Andere Arbeiter hätten den lauten Aufschlag des Korbs gehört und den Notruf abgesetzt, der die Polizei am frühen Morgen erreichte. Ein Gutachter solle nun den genauen Hergang und der Grund für den Unfall rekonstruieren. Parallel laufen Ermittlungen der Polizei. 

Neben Schutz- und Kriminalpolizei waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr vor Ort. 

Deutschland
Agenturen, dw  | 

Kommentare