Zwei Monteure (32) stürzen von Windrad - tot
- Zwei Arbeiter stürzten im Inneren einer Windkraftanlage in Birstein aus großer Höhe ab und starben.
- Die Männer arbeiteten in einem Arbeitskorb im oberen Teil des Windradturms, der abstürzte.
- Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, die Anlage befindet sich im Bau.
Zwei Arbeiter sind im osthessischen Birstein (Deutschland) im Inneren einer Windenergieanlage aus großer Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen.
Die Windenergieanlage zwischen den Birsteiner Ortsteilen Fischborn und Wüstwillenroth im Main-Kinzig-Kreis ist nach Polizeiangaben derzeit in Bau. Die beiden 32 Jahre alten Männer waren Mittwochfrüh offenbar in einem Arbeitskorb tätig, der sich im oberen Teil des Windradturms befand.
Beide Arbeiter waren sofort tot
Für die beiden Monteure sei jede medizinische Hilfe zu spät gekommen, sie seien offenbar sofort tot gewesen, berichtete die Polizei. Warum der Arbeitskorb in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar.
Kollegen hörten Aufprall
Andere Arbeiter hätten den lauten Aufschlag des Korbs gehört und den Notruf abgesetzt, der die Polizei am frühen Morgen erreichte. Ein Gutachter solle nun den genauen Hergang und der Grund für den Unfall rekonstruieren. Parallel laufen Ermittlungen der Polizei.
Neben Schutz- und Kriminalpolizei waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr vor Ort.
