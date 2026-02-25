Zwei Monteure (32) stürzen von Windrad - tot

Zwei Arbeiter sind im osthessischen Birstein (Deutschland) im Inneren einer Windenergieanlage aus großer Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen .

Die Windenergieanlage zwischen den Birsteiner Ortsteilen Fischborn und Wüstwillenroth im Main-Kinzig-Kreis ist nach Polizeiangaben derzeit in Bau. Die beiden 32 Jahre alten Männer waren Mittwochfrüh offenbar in einem Arbeitskorb tätig, der sich im oberen Teil des Windradturms befand.

Beide Arbeiter waren sofort tot

Für die beiden Monteure sei jede medizinische Hilfe zu spät gekommen, sie seien offenbar sofort tot gewesen, berichtete die Polizei. Warum der Arbeitskorb in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar.