Nach Onlinenetzwerken wie Facebook oder TikTok könnte 16 weiteren Internetplattformen in Australien ein Nutzungsverbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren drohen. Die australische Beauftragte für Onlinesicherheit Julia Inman Grant forderte die Plattformen am Mittwoch auf, sich einer Selbstbewertung zu unterziehen und ihre Argumente für eine mögliche Ausnahme von einem solchen Verbot vorzutragen.

Darunter sind etwa der Messengerdienst WhatsApp, das Forum Reddit und die Videospielplattform Roblox. "Wir müssen sie alle anhören", auch wenn manche Fälle bereits "ziemlich eindeutig" seien, sagte Inman Grant im Fernsehsender ABC. Kein Social Media für Kinder: Australien als Pionierland Australien ist eines der Pionierländer für die Regulierung des Internets. Das Parlament des Landes hatte Ende 2024 ein Gesetz verabschiedet, das Unter-16-Jährigen die Nutzung von verschiedenen Onlinenetzwerken verbietet - Plattformen wie Facebook, Snapchat, TikTok und YouTube wurden bereits mit dem Verbot belegt. Ende des Jahres soll das Gesetz angewendet werden. Bisher blieb allerdings offen, wie genau die Kontrollen aussehen sollten.