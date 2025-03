WhatsApp mit Teilerfolg bei Beschwerde gegen EU-Strafe

In einem jahrelangen Streit um mögliche Verstöße gegen europäische Datenschutz-Regeln kann WhatsApp auf eine geringere Strafe hoffen. In ihren Schlussanträgen empfahl die Generalanwältin Tamara Capeta dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag, der Beschwerde des Messengerdienstes gegen eine angeordnete Zahlung stattzugeben. Die Richter sind daran zwar nicht gebunden, orientieren sich aber häufig an den Vorschlägen.