Mann (50) wurde gefesselt und mit Hakenkreuz am Rücken beschmiert

Ein 50-Jähriger ist in der deutschen Westpfalz von einem anderen Mann gefesselt und am Rücken mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, hat das Opfer nach der Tat am Nachmittag bei einer Frau an der Haustür geklingelt - oberkörperfrei und mit einem Kabelbinder gefesselt.