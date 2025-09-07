Drei Kilometer: Kroatisches Dorf bäckt längsten Strudel der Welt
Zusammenfassung
- Das kroatische Dorf Jaskovo hat mit einem 3,136 Kilometer langen Apfelstrudel einen neuen Weltrekord aufgestellt.
- Für den Strudel wurden 8.940 Teilstücke mit insgesamt zwei Tonnen Mehl und drei Tonnen Äpfeln gebacken.
- Nach dem Rekordversuch werden die Strudelstücke an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.
Mit tonnenweise Mehl und Äpfeln hat das kroatische Dorf Jaskovo den längsten Strudel der Welt gebacken.
Die Dorfbewohner reihten am Samstag 8.940 Teil-Strudel aneinander und erreichten damit eine Gesamtlänge von 3,136 Kilometern, wie Paulina Sapinska vom Guinness-Buch der Rekorde nach akribischen Messungen bestätigte. Insgesamt wurden nach Angaben der Organisatoren dafür zwei Tonnen Mehl und drei Tonnen Äpfel verbacken.
"Schmeckt super"
Zahlreiche Freiwillige halfen mit, die nach einem Regional-Rezept gebackenen Strudel beim traditionellen Strudelfest aneinander zu legen. "Sie haben so hart gearbeitet", würdigte Besucherin Monika Ivis das Engagement der Dorfbewohner und -Bewohnerinnen. "Es schmeckt super."
Nach dem erfolgreichen Rekordversuch sollten die Strudelstücke an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Einrichtungen gespendet werden.
Das 66 Kilometer südwestlich von Zagreb gelegene Jaskovo hatte vor rund zehn Jahren schon einmal mit einem Strudel-Rekord den Einzug ins Guinness-Buch geschafft.
Das damalige Backwerk maß allerdings "nur" gut 1,4 Kilometer.
