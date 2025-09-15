Großflächiger Weinraub: 8.000 Quadratmeter an Reben geplündert

Zwei Winzer aus Deutschland sind Sonntagmorgen zu einer bösen Überraschung aufgewacht: leere Rebstöcke. Kurz bevor sie mit der alljährlichen Weinlese beginnen konnten, plünderten unbekannte Übeltäter ihre Weinberge. Insgesamt haben die Diebe 8.000 Quadratmeter sämtlicher reifer Trauben leergeräumt. Der Schaden liegt für beide Winzer aus Gundheim im Bundesland Rheinland-Pfalz bei mehreren Tausend Euro.

Professionelles Vorgehen

Laut Polizei waren rund um die Rebstöcke Spuren von Erntefahrzeugen. Sie vermuten, dass die Trauben-Diebe eigene Erntefahrzeuge und mehrere Transportfahrzeuge benutzt haben müssen - ein enormer logistischer Aufwand. Das Vorgehen wirkt laut Polizei professionell, Verdächtige gibt es aber bislang noch keine. Die Beamten hoffen auf Augenzeugen.