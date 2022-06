Wegen Spears-Hochzeit: Paris Hilton gab US-Präsident Biden einen Korb

Im Leben muss man Prioritäten setzen. Wenn die langjährige Freundin heiratet, haben andere eben das Nachsehen - in diesem Fall sogar der US-Präsident.

Wie It-Girl und DJane Paris Hilton in ihrem Podcast "This is Paris" verriet, war sie am Tag der Hochzeit von Britney Spears eigentlich schon verplant. "Ich wurde gebeten, für den Präsidenten beim Abendessen aufzulegen, aber das hier war mir wichtiger", erzählte sie mit noch heiserer Stimme kurz nach der Hochzeitsparty.

Sie habe deswegen Joe Biden eine Absage erteilt und besuchte stattdessen die Trauung von Britney Spears und deren Verlobten Sam Asghari.