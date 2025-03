Warum hüpft das Känguru? Das Rätsel könnte gelöst sein

Forscher der Flinders Universität in Australien haben sich auf die Spur des Moschusrattenkängurus - einem Verwandten des Kängurus - begeben und kommen in einer am Donnerstag veröffentlichten Arbeit zu dem Schluss, dass die Art der Fortbewegung des 20 Zentimeter großen Säugers eine Art evolutionäre Vorstufe zum Känguru darstellen könnte.