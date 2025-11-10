Zwei junge Erwachsene sind am Wochenende in den Allgäuer Alpen in der bayerisch-tirolerischen Grenzregion von der Bergwacht gerettet worden. Sie wollten schlecht ausgestattet und unerfahren eine anspruchsvolle Strecke absolvieren.

Wandertour mit TikTok geplant

Die beiden hätten ihre Tour eigenen Angaben zufolge mit Tiktok geplant, teilte die bayerische Bergwacht am Montag mit. In dem schneebedeckten Gelände auf etwa 2.000 Metern in der Nähe zu Österreich hätten sie sich weder vor noch zurück getraut.

Nachdem sie den Notruf alarmiert hatten, wurden die beiden mit einem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen. Sie wollten den Angaben zufolge eine äußerst anspruchsvolle Tour über den Jubiläumsweg zum Schreckensee wandern.