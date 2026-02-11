Polizei schießt auf Mann (53) in Seniorenzentrum - tot

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 53 Jahre alten Mann in einem Seniorenzentrum im nordrhein-westfälischen Waltrop (Deutschland) befragt die Polizei Zeugen und wertet Spuren aus. Zuvor hatte der 53-Jährige in der Einrichtung zwei Menschen mit einem Messer bedroht.

Die genauen Hintergründe dafür seien noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin in Dortmund.