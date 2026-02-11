Polizei schießt auf Mann (53) in Seniorenzentrum - tot
Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 53 Jahre alten Mann in einem Seniorenzentrum im nordrhein-westfälischen Waltrop (Deutschland) befragt die Polizei Zeugen und wertet Spuren aus. Zuvor hatte der 53-Jährige in der Einrichtung zwei Menschen mit einem Messer bedroht.
Die genauen Hintergründe dafür seien noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin in Dortmund.
"Neue Bedrohungssituation"
Als die alarmierten Beamten am Dienstagnachmittag eintrafen, sei „eine neue Bedrohungssituation“ entstanden, so die Polizeisprecherin. Daraufhin habe die Polizei die Dienstwaffe eingesetzt und auf den Mann geschossen. Dieser wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.
Zu der Frage, warum der Mann in dem Seniorenzentrum war - etwa als Besucher - und wer bedroht worden war, machte die Polizei keine Angaben.
