Waldbrand wütet in USA: Tausende Menschen evakuiert

Im US-Bundesstaat New Jersey sind rund 3.000 Menschen wegen eines sich schnell ausbreitenden Waldbrand s in Sicherheit gebracht worden.

Feuer brach in den Kiefernwäldern aus

Das Feuer im Bezirk Ocean sei um 22.30 Uhr Ortszeit (Mittwoch, 4.30 Uhr MESZ) zu zehn Prozent unter Kontrolle gewesen, teilte die für die Wälder von New Jersey zuständige Feuerwehr auf X mit. Örtlichen Medienberichten zufolge brach es in den Kiefernwäldern an der Küste von New Jersey aus.