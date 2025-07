Waldbrand in Frankreich: 5 Menschen im Krankenhaus

Bei einem Flächenbrand in Südfrankreich sind etwa 2.000 Hektar Wald abgebrannt. Fünf Menschen, unter ihnen ein Kind, mussten ärztlich behandelt werden. Mehrere Häuser wurden beschädigt, eine Werkstatt und ein Stall sind abgebrannt. Die Autobahn A9 zwischen Frankreich und Spanien war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Menschen evakuiert

Mehrere Menschen verbrachten die Nacht in ihren Autos. Etwa 150 Menschen wurden in der Messehalle von Narbonne und in mehreren Turnhallen untergebracht.

"Ich habe noch nie so ein schlimmes Feuer gesehen", sagte Frédéric Bou aus dem Ort Prat-de-Cets. Er verbrachte die ganze Nacht damit, die Pinien in der Nähe seines Hauses mit Wasser zu bespritzen, damit sich die Flammen nicht bis zu seinem Grundstück ausbreiten.