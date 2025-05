Heftige Waldbrände in Kanada: Mehr als 17.000 Menschen evakuiert

Im Zentrum Kanadas sind infolge heftiger Waldbrände mehr als 17.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Es handle sich um "die größte Evakuierungsaktion" in der Provinz Manitoba "seit Menschengedenken", sagte Manitobas Premierminister Wab Kinew am Mittwoch vor Journalisten.

Für die gesamte Provinz sei der Notstand ausgerufen worden. Opfer wurden bisher nicht gemeldet. Erst kürzlich waren bei schweren Waldbränden in der Provinz zwei Menschen ums Leben gekommen.

Kinew zufolge wurden bisher 22 aktive Waldbrände in der Provinz gezählt. Erstmals loderten Feuer nicht nur in einer Region, sondern in allen Regionen von Manitoba. Aus seiner Sicht ist dies "ein Zeichen für den Klimawandel, an den wir uns anpassen müssen".