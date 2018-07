Waldbrände in Griechenland: 80 Tote, Suche nach Opfern läuft

Die Zahl der Toten bei den verheerenden Waldbränden in Griechenland ist weiter angestiegen. Mindestens 80 Menschen haben die lodernden Flammen westlich und östlich der Hauptstadt bisher das Leben gekostet. Feuerwehrleute hatten bis Mittwochvormittag 79 Leichen entdeckt, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte.

Ein Mann erlag am Mittwoch seinen schweren Verbrennungen in einem Krankenhaus, wie der Nachrichtensender Skai berichtete. Es handelt sich um eine vorläufige Bilanz, denn Dutzende Menschen werden noch vermisst. "Die Suche nach diesen Menschen dauert an", sagte die Sprecherin weiter.

Bürgermeister der Region um die Hafenstadt Rafina im Osten Athens befürchteten, dass die Zahl der Toten sogar dreistellig werden könnte. Verwandte der Vermissten richteten ein Internet-Portal mit Fotos der Menschen ein, deren Schicksal unbekannt ist.

Ortschaften evakuiert

Die meisten Brände, die in den vergangenen Tagen bewohnte Gebiete bedrohten, seien unter Kontrolle, hieß es von der Feuerwehr. Lediglich auf dem Berg Gerania rund 70 Kilometer westlich Athens tobt ein Brand auf dem Gipfel und in einer Schlucht. Aus Sicherheitsgründen wurden einige kleinere Ortschaften evakuiert - für den Fall, dass der Wind die Flammen in die bewohnten Gebiete treibt.