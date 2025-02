Schockierendes virales Video: Flugbegleiter prügelt auf Passagier ein

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Ein Flugbegleiter schlug auf einen Passagier ein, um eine Frau zu retten, die er an den Haaren packte.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Alaska Airlines Flug, der daraufhin abgesagt wurde.

Alaska Airlines bestätigte, dass der Passagier eine gewalttätige medizinische Episode durchlebte und künftig nicht mehr mit der Airline reisen darf.

Wieder mal geht ein Video in den sozialen Medien viral – doch diesmal ist der Inhalt tatsächlich schockierend: Man sieht, wie ein Flugbegleiter auf einen Passagier in einem voll besetzten Flugzeug wiederholt einschlägt, der darauf laut zu schreien beginnt. Auch eine Frau befindet sich in Panik. Was ist geschehen?

"Lassen Sie ihre Haare los!" Der Vorfall ereignete sich am 1. Februar an Bord des Fluges 221 der Alaska Airlines von Oakland, Kalifornien, nach Portland, Oregon. Ein männlicher Passagier packte vor Start des Fluges eine Frau in der Sitzreihe vor ihm an den Haaren, zog gewaltvoll daran und ließ sie nicht mehr los. Ein Flugbegleiter kam daraufhin sofort zu Hilfe und versuchte, die Hände des Mannes von den Haaren der geschockten Passagierin zu befreien. "Lassen Sie ihre Haare los!", ruft er mehrmals. Als der Passagier nicht reagiert, beginnt der Flugbegleiter, auf die Kehle und den Oberkörper des Mannes einzuschlagen. Dieser gibt schließlich nach und lässt die Frau los, die sich ängstlich und panisch sofort von ihrem Sitz erhebt und mit Hilfe der anderen Fluggäste auf den Gang flüchtet. Währenddessen drückt der Flugbegleiter das Gesicht des Mannes weiterhin nach hinten, um ihn festzuhalten. Dieser beginnt daraufhin unkontrolliert zu schreien.

Der Flugbegleiter aber bewahrt Ruhe: Mit fester Stimme ruft er "einen anderen fähigen Mann" dazu auf, ihm zu helfen, um den gewalttätigen Passagier unter Kontrolle halten zu können. Das Videomaterial, das derzeit User weltweit in sozialen Medien schockiert, stammt von einem Augenzeugen/einer Augenzeugin, die den Vorfall mit dem Handy filmte und auf X hochlud. Angeblich, so heißt es, habe der Passagier vor dem Angriff auf die Frau "merkwürdige Dinge gesagt und hin und her geschaukelt".

"Gewalttätige medizinische Episode" Der Flug wurde nach dem Zwischenfall abgesagt, zum Start kam es nicht. Der Passagier wurde von der Polizei am Flughafen festgenommen. Inzwischen veröffentlichte Alaska Airlines eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall. Der Verdächtige "schien schien eine gewalttätige medizinische Episode zu durchleben, bei dem es zu anhaltenden körperlichen Angriffen auf andere Passagiere und unsere Besatzung kam", hieß es darin. Es sei ihm, so heißt es im Statement weiter, zukünftig verboten, mit Alaska Airlines zu reisen. "Die höchste Verantwortung unserer Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen ist die Sicherheit von Gästen und Besatzung an Bord", so Alaska Airlines. "Unsere Crew reagierte schnell auf diese chaotische Situation und sorgte für die Sicherheit aller Gäste, bis die Polizei eingreifen konnte."