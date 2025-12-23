Call of Duty-Erfinder Zampella stirbt 55-Jährig bei Ferrari-Crash

Die Videospiel-Szene trauert um Vince Zampella. Der Mitentwickler von "Call of Duty" kam im Alter von 55 Jahren bei einem Autounfall in Kalifornien ums Leben, wie US-Medien am Montag berichteten.

Nach Angaben des Lokalsenders NBC4 verunglückte er am Sonntag mit seinem Ferrari nördlich von Los Angeles. Die örtliche Polizei bestätigte auf Anfrage einen Unfall mit zwei Toten, ohne Angaben zu den Opfern zu machen.