"Driving Home for Christmas": Sänger Chris Rea mit 74 Jahren gestorben

Just in der Zeit, in der sein Hit "Driving Home for Christmas" aus allen Lautsprechern tönt, hat der britische Sänger Chris Rea seine finale Heimfahrt angetreten. Wie der britische Sender BBC unter Berufung auf die Familie des Musikers berichtet, ist Rea nach einer kurzen Krankheit friedlich verstorben.

Rea, der neben "Driving Home for Christmas" zahlreiche weitere Hits wie "Road to Hell" oder "Fool (If You Think It's Over)" landete, war in der Vergangenheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, das Organ musste ihm 2001 entfernt werden. Ab jener Zeit widmete sich neben seiner musikalischen Liebe, dem Blues, auch zunehmend der Malerei. Er lebte noch fast ein Vierteljahrhundert und gab bis zuletzt zahlreiche Konzerte.

Reas musikalische Karriere startete in den 1970er Jahren, als er in einer Band namens "Magdalene" für den Sänger David Coverdale (Deep Purple, Whitesnake) einsprang. Er schlug aber bald eine Solokarriere ein und veröffentlichte 1978 das Album "Whatever Happened to Benny Santini", das dem Briten mit dem Song "Fool (If You Think It's Over)" auch seinen ersten Hit in den USA bescherte.

Das Album "On the Beach" folgte 1986, der Weihnachtshit "Driving Home for Christmas" erschien 1987, das Erfolgsalbum "Road to Hell" mit dem gleichnamigen Ohrwurm-Song 1989. Bei aller Eingängigkeit schien sich Rea sich im hoch produzierten Pop-Segment nie ganz wohlzufühlen - war er doch ein Enthusiast für US-amerikanische Roots-Musik und ein auch in Fachkreisen hoch geschätzter Meister an der Slide-Gitarre.