Aus Versehen: Frau gab Katze im Packerl auf

Eine Frau hat in Bayern versehentlich ihre eigene Katze in einem Paket aufgegeben. Eine Mitarbeiterin einer Bäckerei mit Paketannahme in Nersingen bei Ulm habe das Tier in dem Packerl bemerkt und damit einen ungewöhnlichen Einsatz ausgelöst, teilte die Polizei mit.

Sie hörte demnach ein leises Miauen aus einem Karton und informierte daraufhin die Besitzerin, die sie kannte.