Aus Versehen: Frau gab Katze im Packerl auf
Die Katze war heimlich in den Karton geklettert. Eine Mitarbeiterin bei der Paketannahme hörte das Tier miauen.
Eine Frau hat in Bayern versehentlich ihre eigene Katze in einem Paket aufgegeben. Eine Mitarbeiterin einer Bäckerei mit Paketannahme in Nersingen bei Ulm habe das Tier in dem Packerl bemerkt und damit einen ungewöhnlichen Einsatz ausgelöst, teilte die Polizei mit.
Sie hörte demnach ein leises Miauen aus einem Karton und informierte daraufhin die Besitzerin, die sie kannte.
Die Katze hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen unbemerkt in den Karton gelegt und war darin eingeschlafen.
Die Besitzerin habe das Paket verschlossen und gab es an der Packstation auf. Das Tier kam nach seiner Entdeckung zurück zu seiner Besitzerin.
