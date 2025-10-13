Herbstlaub liegt auf dem Hof vor der Grundschule „Georg Friedrich Kersting“ am Rande der Güstrower Altstadt. An den Fenstern kleben bunte Papierblätter. Dass hier heute keine Routine herrscht, davon zeugt eine Schulpsychologin, die das Gelände betritt. Auskünfte könne sie nicht geben. Stattdessen verweist sie auf das Landesbildungsministerium. Seit Freitag wird ein Schüler vermisst: der achtjährige Fabian. Von Fabian (8) aus Güstrow fehlt jede Spur: "Suchen die Nadel im Heuhaufen" Weiterhin fehlen der Polizei bei der Suche nach ihm konkrete Anhaltspunkte. „Das ist wie die Nadel im Heuhaufen, die wir suchen“, sagte eine Polizeisprecherin.

„Das macht es bei dem achtjährigen Kind natürlich umso emotionaler und drastischer. Alle sind aber positiv gestimmt, dass wir ihn doch noch wohlbehalten auffinden.“ Unterdessen hat sich die Mutter mit einem Video an den Jungen gewandt. „Mama möchte nur, dass Du nach Hause kommst“, sagt die hörbar mitgenommene Frau in der auf Facebook geteilten Aufnahme. Die Polizeisprecherin bestätigte, dass es sich tatsächlich um die Mutter handele. Junge kam von Verabredung nicht nach Hause Am Montagvormittag durchsuchten Beamte der Bereitschaftspolizei ein Güstrower Gewerbegebiet mit teils verlassenen und alten Gebäuden. Feuerwehrleute suchten von Booten aus Gewässer in der Umgebung und die Ufer ab. Auch Abrisshäuser und eine Müllhalde sollten laut Polizei unter die Lupe genommen werden.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Mutter den Jungen nach Aussage der Polizeisprecherin früher aus der Schule abgeholt. Er habe Nasenbluten gehabt, was bei ihm häufiger vorgekommen sei. Demnach blieb er wegen Unwohlsein auch am Freitag noch zu Hause, während die Mutter zur Arbeit ging. Der Junge gelte als zuverlässig und nicht als Ausreißer. Es habe eine generelle Verabredung gegeben, nach der er abends zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein sollte, sofern er rausgehe. Am Freitagabend sei er zu der vereinbarten Zeit aber nicht zu Hause erschienen. Zunächst habe die Mutter noch versucht, ihn selbst ausfindig zu machen und ihn gegen 20.30 Uhr als vermisst gemeldet. Mobbing? "Soll Probleme in der Schule gehabt haben" Bereits in den zurückliegenden Tagen hatten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach dem Jungen gesucht, unter anderem per Hubschrauber und mit Hunden, haben an Haustüren geklingelt, Passanten befragt - bislang ohne Erfolg. Ob sich Fabian draußen aufhält oder vielleicht bei einem Freund untergekommen ist, sei völlig unklar. Die Polizei geht beim Absuchen verschiedener Orte auch nach dem Ausschlussprinzip vor. Es gebe weiterhin keine konkreten Hinweise auf eine Straftat oder einen Unglücksfall. Sollte sich der Junge aber etwa in einem Wald aufhalten, stünde eher ein Unglücksfall im Raum, sagte die Polizeisprecherin.