Beinahe zwölf Jahre mussten sie warten, doch nun hat die Familie eines deutschen Touristen die erwartete Entschädigung in Millionenhöhe erhalten. Der Mann war am 17. August 2013 während einer Gondelfahrt auf dem Canal Grande in Venedig bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen, als ein Vaporetto die Gondel erfasste und ihn tödlich verletzte.