An 60 Tagen: Venedig verlangt auch 2026 Eintrittsgeld von Touristen

Auch im kommenden Jahr will Venedig Eintrittsgeld von Tagestouristen erheben. Wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte, soll das Eintrittsgeld im nächsten Jahr an 60 Tagen, zwischen dem 3. April und dem 26. Juli, gezahlt werden. In diesem Jahr war es an 54 Tagen zu zahlen, im Jahr 2024 nur an 29 Tagen.

Venedig verlangt Eintrittsgeld von Touristen: Höhe noch offen Die Gemeinde wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, wie hoch das Eintrittsgeld sein wird. Wer 2025 früh buchte, zahlte fünf Euro. Kurzentschlossene mussten zehn Euro entrichten. Ausgenommen waren unter anderem Einheimische, Kinder und Übernachtungsgäste, die ohnehin die Kurtaxe zahlen.