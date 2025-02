Vandalenakt im Petersdom: Täter ist psychisch kranker Mann

Bei dem Mann, der am Freitag im Petersdom in Rom auf den Hochaltar geklettert ist und einige kostbare Kandelaber zerstört hat, handelt es sich um eine psychisch kranke Person, wie der Vatikan am Freitagabend mitteilte. Nach der Festnahme durch die vatikanische Gendarmerie wurde der Rumäne laut Vatikan-Sprecher Matteo Bruni angezeigt und an die italienischen Behörden übergeben.

Der Mann war vor den fassungslosen Touristen auf den Hochaltar, direkt unter dem kürzlich restaurierten Baldachin des Renaissance-Architekten Gian Luigi Bernini, gesprungen. Danach begann er wütend, kostbare Kandelaber aus dem 19. Jahrhundert zu Boden zu werfen. Einige wurden beschädigt.