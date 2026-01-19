Mit 93 Jahren: Italienischer Modeschöpfer Valentino gestorben

Der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben. "Er ist friedlich in seiner römischen Residenz eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen", teilte die Stiftung Valentino Garavani mit. Die Aufbahrung von Valentinos Sarg ist am Mittwoch und Donnerstag in Rom im Sitz des Modehauses nahe der Spanischen Treppe vorgesehen. Die Trauerfeier wird am Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli stattfinden.

Ikone der italienischen Haute Couture

Valentino Garavani war einer der bedeutendsten Modeschöpfer des 20. und frühen 21. Jahrhunderts und eine Ikone der italienischen Haute Couture. Geboren am 11. Mai 1932 im norditalienischen Voghera, gründete er 1960 in Rom das Modehaus Valentino. Weltberühmt wurde er für seine zeitlose Eleganz, luxuriöse Stoffe und vor allem für das legendäre "Valentino-Rot", das zu seinem Markenzeichen avancierte.